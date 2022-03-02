Инженерный дом в Выборге будет отреставрирован и приспособлен под экспозицию краеведческого музея

В здании Инженерного дома в Выборгском районе Ленобласти после завершения ремонтно-реставрационных работ планируется разместить обновленный краеведческий музей.

Сейчас идет разработка научной концепции и эскизного проекта будущей экспозиции. По предварительным планам, в Инженерном доме разместиться залы, посвященные истории города Выборга на протяжении семи столетий, а также частично музеефицированная экспозиция «Природа Карельского перешейка». Кроме того, в здании разместятся музейный магазин и небольшое кафе.

Проект реставрации здания и эскизный проект экспозиции будет готовы к концу 2022 года, сообщает пресс-служба «Выборгского музея-заповедника«.

Ранее ivbg.ru рассказывал, что в начале февраля из-за обильных снегопадов обрушилась часть кровли Инженерного дома.