Родители смогут посетить праздничные утренники в детсадах Ленобласти

За последние несколько дней губернатору Александру Дрозденко поступило множество вопросов в Instagram об утренниках в детских садах.

Жители Ленобласти обеспокоены возможным запретом на посещение праздничных мероприятий, посвященных Международному женскому дню. После полученных жалоб Александр Дрозденко отдал распоряжение комитету общего и профессионального образованию разрешить сложившуюся проблему.

После этого в профильном комитете ответили, что в ближайшее время будут внесены изменения в covid-постановление. Также отметили, что родителям разрешается посещать утренники при соблюдении правил Роспотребнадзора: ношение маски и замер температуры на входе.

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Напомним, с 1 марта возобновились все виды оказания медицинской помощи детям, в том числе в поликлиниках и в условиях дневных стационаров. Тем временем Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 672 человек.