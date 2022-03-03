Коронавирус подтвердился еще у 567 жителей Ленобласти — данные на 3 марта

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 567 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 3 марта.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+1), Ефимовский (+1), Бор (+1), Большой Двор (+2).
- Волосовский район: Бегуницы (+2), п. Сельцо (+1), Терпилицы (+1), п. Зимитицы (+1), Малое Кикерино (+1).
- Волховский район: Волхов (+20), Колчаново (+1), Сясьстрой (+18), Паша (+4), Вындин Остров (+1), Новая Ладога (+6), Старая Ладога (+3), Селиваново (+1), Усадище (+1), Иссад (+2), Бережки (+2).
- Всеволожский район: Мурино (+52), Всеволожск (+5), Кудрово (+7), Янино-1 (+1), Новое Девяткино (+5), Сертолово (+44), Кузьмоловский (+2), Вартемяги (+9), Бугры (+11), Агалатово (+8), Юкки (+1), Дубровка (+1), Павлово (+1), Лупполово (+1), Порошкино (+1), Заозерное (+1), Сярьги (+1), Дранишники (+2), Касимово (+3), Петровские сады (+1), Кирполье (+1), Пальмира (+1).
- Выборгский район: Выборг (+14), Советский (+1), Коробицыно (+1), Большое поле (+1).
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01.03.2022 204
- Гатчинский район: Гатчина (+12), Тайцы (+1), Коммунар (+2), Елизаветино (+1), Сяськелево (+1), Семрино (+1), Кобринское (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+14), Ивангород (+15).
- Киришский район: Глажево (+4), Кириши (+67), Будогощь (+1), Пчевжа (+1), Гремячево (+1), Кусино (+2).
- Кировский район: Кировск (+5), Шлиссельбург (+3), Отрадное (+1), Приладожский (+1), Синявино (+1), Молодцово (+1), Сухое (+1), Мга (+3).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+31), Свирьстрой (+2), Янега (+2), Шархиничи (Алёховщинское с/п) (+1), Вонозеро (+1).
- Ломоносовский район: Ломоносов (+1), Новогорелово (+1), Лаголово (+1), Лопухинка (+1), Волковицы (+1).
- Лужский район: Луга (+1).
- Подпорожский район: Винницы (+3), Подпорожье (+17), Никольский (+2), Важины (+2), Курба (+1), Кармановская (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+1), Сосново (+1), Кузнечное (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+39), Загривье (+1), Старополье (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+47), Бор (+1), Пашозеро (+1), Шугозеро (+3), Ганьково (+1).
- Тосненский район: Тосно (+1), Тельмана (+1), Тарасово (+2), Гладкое (+1).