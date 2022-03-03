Коронавирус подтвердился еще у 567 жителей Ленобласти — данные на 3 марта

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 567 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 3 марта.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+1), Ефимовский (+1), Бор (+1), Большой Двор (+2).

Волосовский район: Бегуницы (+2), п. Сельцо (+1), Терпилицы (+1), п. Зимитицы (+1), Малое Кикерино (+1) .

Волховский район: Волхов (+20), Колчаново (+1), Сясьстрой (+18), Паша (+4), Вындин Остров (+1), Новая Ладога (+6), Старая Ладога (+3), Селиваново (+1), Усадище (+1), Иссад (+2), Бережки (+2) .

Всеволожский район: Мурино (+52), Всеволожск (+5), Кудрово (+7), Янино-1 (+1), Новое Девяткино (+5), Сертолово (+44), Кузьмоловский (+2), Вартемяги (+9), Бугры (+11), Агалатово (+8), Юкки (+1), Дубровка (+1), Павлово (+1), Лупполово (+1), Порошкино (+1), Заозерное (+1), Сярьги (+1), Дранишники (+2), Касимово (+3), Петровские сады (+1), Кирполье (+1), Пальмира (+1) .

Выборгский район: Выборг (+14), Советский (+1), Коробицыно (+1), Большое поле (+1) .

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