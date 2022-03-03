В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для россиян до 30 сентября

Согласно законопроекту, для россиян предусматриваются кредитные каникулы сроком до 30 сентября 2022 года «из-за недружественных действий» зарубежных стран и международных организаций.

Как информирует РИА Новости, документ соответствующего содержания представлен в думской электронной базе. Законопроектом также определяется механизмы поддержки экономического сектора.

Кроме того, речь идет о устанавливаемых периодах, в период действия которых ограничение по размеру полной стоимости потребительского кредита в процентах годовых к моменту заключения договора не подлежит применению.

Также, как гласит законопроект, правительство наделяется правом продлить время действия кредитных каникул после 30 сентября.