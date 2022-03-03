В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для россиян до 30 сентября

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

Согласно законопроекту, для россиян предусматриваются кредитные каникулы сроком до 30 сентября 2022 года «из-за недружественных действий» зарубежных стран и международных организаций.

Как информирует РИА Новости, документ соответствующего содержания представлен в думской электронной базе. Законопроектом также определяется механизмы поддержки экономического сектора.

Кроме того, речь идет о устанавливаемых периодах, в период действия которых ограничение по размеру полной стоимости потребительского кредита в процентах годовых к моменту заключения договора не подлежит применению.

Также, как гласит законопроект, правительство наделяется правом продлить время действия кредитных каникул после 30 сентября.

Вам будет интересно
Сбербанк повысил ставки по ипотеке до 18,6%
Сбербанк с начала весны повышает ставки по ипотеке на готовое и строящееся жилье на 7,5%, до 18,6%. С 1 марта Сбербанк...
01.03.2022 118
Автор