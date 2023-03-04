Ситуация как в России, так и в мире нестабильная и тревожная, но не стоит забывать про праздники. Они уже не за горами. Лучше сделать их особо запоминающимися, приложив больше усилий для создания праздничного настроения. Это не только поможет отойти от гнетущих мыслей, но и наполнит теплом ваши будни и весенний праздник в честь женщин. Ivbg.ru делится примерами, как сделать 8 марта 2023 года особенным.

Кого принято поздравлять в Международный женский день?

Казалось бы, ответ простой — матерей, бабушек, сестер, дочерей, коллег и других женщин в окружении, но все не так просто. В связи с распространением феминизма, следует учитывать настроения и позицию конкретной женщины. Если представительница прекрасного пола вам не близка, то можно обойтись пожеланием «прекрасного весеннего дня».

Что подарить?

Традиционно в этот день женщины получают много цветов. Это приятно и наполняет ощущением грядущих погодных изменений. Подарок стоит выбирать не только красивый, но и полезный. Беспроигрышным вариантом подарка станет то, что получательнице нужно: новый фен, мини-путешествие, абонемент на массаж или в бассейн и другое. При сомнениях в выборе, следует уточнить напрямую. Чаще всего в преддверии праздника женщины сами намекают на желанный подарок.

Неожиданная поездка в любимое или желанное место с учетом планов участников станет отличным подарком для праздника. Возможно, ваша бабушка давно хотела посетить органный концерт, мама мечтала сходить на представление в театр, а вторая половина грезила горнолыжным курортом. В случае, если мероприятие предполагает дресс-код, лучше об этом сообщить заранее, чтобы не испортить сюрприз.

Также присмотритесь к тем предметам, которые связаны с увлечением женщины, которую планируете поздравлять.

Оригинальные идеи подарков на 8 марта

Сейчас большой популярностью пользуются букеты из конфет, чаев и других нецветочных композиций, а также портеры по фото. Это может выйти дороже, чем обычный букет цветов, но выглядит оригинально и запомнится надолго. Мастер-классы и различные обучающие курсы также порадуют адресата подарка.

Если вы хотите сделать подарок своими руками, то хорошей идеей станет фотоколлаж. Его можно создать как для конкретного человека, так и семейный, например, для жены и дочерей. Стенгазета — еще один необычный вариант. На ней можно не только разместить фотографии, написав теплые слова, но и оставить место для пожеланий от других близких людей. Отметим, что букет из конфет можно сделать самостоятельно по видео-инструкциям в интернете.

Как поздравить матерей?

Маму лучше поздравлять лично. Но если такой возможности нет, то следует заранее подумать о теплых словах для родного человека. Если мама умеет пользоваться гаджетами, то можно отправить видео-поздравление с пожеланиями или песней, а также сделать и выслать презентацию. Если вы хотите передать подарок в праздничный день, но не можете выполнить этого сами, то воспользуйтесь курьерской доставкой. Это приятно удивит и вызовет радость.

Как поздравить вторую половинку?

Поднять праздничное настроение любимой женщине поможет завтрак, организованный вами. Не обязательно прибегать к кулинарным изыскам, можно обойтись любимыми блюдами в это время суток.

Организуйте сюрприз в виде похода в кафе или ресторан, где можно приятно провести время и торжественно преподнести подарок.

Как поздравить дочь?

Девочкам особо важно внимание отца. Поэтому, поинтересуйтесь заранее о ее планах и желаниях в Международный женский день. Имея на руках информацию, проще сориентироваться, как лучше порадовать своего ребенка.

Как поздравить бабушку?

Бабушкам, как и мамам, будет приятно, если вы уделите им время и сможете поздравить лично.

Как поздравить тещу?

Это, наверное, самый щепетильный вопрос, потому что зависит от ваших с ней взаимоотношений. Но в любом случае, не стоит пренебрегать поздравлениями. Если отношения не задались, обратите внимание на сильное стороны вашей родственницы и от души поделись с ней своими мыслями, отбросив склоки в сторону.

Как поздравить сестер, теть и других знакомых женщин?

Достаточно просто проявить внимание, чтобы наполнить день прекрасной половины приятными эмоциями.

Как поздравить коллег?

Чаще всего на 8 марта делают коллективные подарки коллегам. Ими могут стать наборы конфет, именные термостаканы, подарочные наборы сладостей, меда или мыла и другие. Если вы решили поздравить от себя лично конкретную коллегу, то при выборе подарка стоит учитывать ее сферу деятельности и увлечения.