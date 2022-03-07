Как сообщает Петр Кузнецов на страницах bloknot.ru, на территории Украины во время президентского срока Виктора Ющенко были открыты подотчетные США биолаборатории. Автор утверждает, что на 7 марта 2022 года их 13: три в Киеве, три во Львове, по одной в Виннице, Херсоне, Тернополе и Ужгороде и других населенных пункта.

Автор на страницах bloknot.ru сообщает, что во время президентского срока Виктора Ющенко Минздрав Украины заключил с Пентагоном соглашения о сотрудничестве для исследований генно-модифицированных продуктов. На практике: для изучения патогенов, разработку методов профилактики их распространения. Финансирование объектов – из министерства обороны США.

Как сообщает Петр Кузнецов, объем финансирования военно-биологической деятельности США в 2017-2019 годах составила около $1 млрд. Как отмечает в статье bloknot.ru с помощью примечания, «на самом деле $1,28 млн за 2016-2019 гг» (цитата).

Американское законодательство позволяет создавать биооружие согласно специальному разрешению правительства США. Петр Кузнецов считает примечательным, что американский закон освобождает участников этих проектов от уголовной ответственности в случае неправомерных или неудачных испытаний. По его мнению, в случае утечек во всем можно будет обвинить Украину.

Далее автор, не указывая свои источники информации, перечисляет факты заболеваний, которые Украине не свойственны:

В 2009 году в Тернополе 450 человек умерли от геморрагической пневмонии. У молодых людей развивался отек легких, человек умирал за 30 минут.

В 2011 году в Украине произошла вспышка холеры, унесшая 33 жизни.

В 2014 году вспышка холеры диагностирована у 800 украинцев.

В 2015 году холерой заразились более 100 жителей Николаева.

В начале 2016 году 20 военнослужащих в Харькове скончались от гриппоподобного вируса, который гриппом не являлся. Были госпитализированы более 200 человек с тяжелым течением болезни.

Весной 2016 год 364 жителя Украины умерли от штамма свиного гриппа, который распространялся по всему миру в 2009 году.

В 2017 году в ряде регионов Украины зафиксированы вспышки вирусного гепатита А.

По данным Петра Кузнецова, Виктор Янукович, став президентом, препятствовал работе биолабораторий Пентагона. В полном объеме их деятельность возобновил Петр Порошенко. Далее Петр Кузнецов со ссылкой на главного санитарного врача России Анну Попову утверждает: указанные «американские биолаборатории испытывают разрабатываемое биологическое оружие на местном населении».

«С помощью субподрядчиков, которые не подотчетны Конгрессу, такие лаборатории могут разрабатывать все, что угодно, так как расположены за пределами США и не только по периметру России, но в Африке, Азии — в тех регионах, которые могут служить очагом распространения инфекции через микроорганизмы и насекомых, которые являются естественными переносчиками заболеваний», — заявил член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько

Петр Кузнецов полагает, что столько лабораторий в Украине открыты из-за большой научно-технической базы: на ее территории, по официальным данным за 1992 год, была зарегистрирована 2381 биолаборатория, работающая с патогенными микроорганизмами II-IV групп опасности. Автор заявляет: «К 2018 году, по данным Европейского регионального бюро ВОЗ, их насчитывалось уже 2695 или даже больше».

Петр Кузнецов отмечает, что подобные исследования – не в интересах стран, на территории которых они размещены. Они потенциально опасны, не создают рабочих мест, приводят к вспышкам заболеваемостей, как и указанно выше. Однако власти стран, в частности, Украины, заинтересованы в деньгах.

Далее Петр Кузнецов ссылается на данные Минобороны России, опубликованные 6 марта. Как заявляют в российском оборонном ведомстве, в украинских биолабораториях были уничтожены особо опасные патогены возбудителей чумы и сибирской язвы, и эти факты говорят о том, что в Киеве при финансовой помощи США реализовывалась военно-биологическая программа по разработке биологического оружия.

«У Пентагона возникли серьезные опасения в раскрытии ведения секретных биологических экспериментов на территории Украины. Для недопущения вскрытия фактов нарушения США и Украиной статьи 1 Конвенции ООН о запрещении бактериологического (биологического) и токсинного оружия, украинским Минздравом во все биолаборатории было направлено указание об экстренной ликвидации хранящихся запасов опасных патогенов», — заявляют в Минобороны России