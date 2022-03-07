В некоторых районах Ленобласти 8 марта ожидается до -24 °C

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 8 марта на территории Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и во второй половине дня местами небольшой и умеренный снег.

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Температура воздуха ночью -9… -24 °C. Днем -3… -12 °C. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет ночью слабо повышаться, днем мало меняться.

Ветер ночью северо-восточный, восточный 2-7 м/с, днем восточный, юго-восточный 4-9 м/с.