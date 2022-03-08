В России выявили более 66 тысяч новых случаев Covid-19 за сутки

Автор: Александр Селиванов
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В России за последние сутки зафиксировали 66 576 новых случаев Covid-19.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве — 1 151, Санкт-Петербурге — 2 748, Московской области — 607. За сутки от коронавируса умерли 649 пациентов. Полностью выздоровели 111 756.

В Ленобласти за последние сутки выявлено 550 новых случаев COVID-19.

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04.03.2022 148
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