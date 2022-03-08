Жительницы Ленобласти чаще мужчин испытывают стресс на работе

К такому выводу пришли в hh.ru.
По информации hh.ru, 55% женщин регулярно сталкиваются со стрессом на работе. В тоже время показатель среду мужчин меньше и составляет только 39%.
Отмечается, что при переходе на удаленку 56% женщин сократили свои расходы на одежду и обувь. Однако, 79% представительниц прекрасного пола стали меньше тратить на транспорт.
Женщины чаще ходят на корпоративы: только 15% представительниц прекрасного пола их никогда не посещают, среди мужчин таких больше — 25%.
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