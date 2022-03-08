Иностранные соцсети продвигают антироссийскую пропаганду

При этом они блокируют контент из России, что явно не отвечает их политике свободы слова.

Проект «Мракоборец» собрал факты и доказательства антироссийской пропаганды развязанной в зарубежных соцсетях.

Авторы проекта утверждают, что все посты были написаны как под копирку, а созданы людьми живущими на Украине и в России.

«Мракоборец» смог собрать все факты и конкретных организаторов атака в своей статье.

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Одними из основных борцов против России стали сотрудник компании Aviasales Евгений Королев и идейный вдохновитель организации Targetorium Павел Антонов (сообщество РРС Медиа покупателей из Украины). Они и запустили практически всю соцмедийную кампанию против России.

Источник: Facebook Евгений Королев Источник: Facebook Павел Антонов

Как утверждают в «Мракоборце», на прямой закуп таргетированной рекламы были потрачены колоссальные суммы. Так, за одну неделю на закуп слили несколько миллиардов рублей.

При этом иностранные соцсети не обращают внимание на явные накрутки и продвижение антироссийских настроений, поощряя и давая голос этим гражданам. В свою очередь высказывания российских пользователей и лидеров мнений удаляется или не пропускается на этих платформах. Отсюда делается вывод, что про свободу слова не идет и речи. Идет продвижение одного мнения, а так называемые западные ценности задвигаются в пользу людей с «повесточкой».