В среду в Ленобласти ожидается небольшой снегопад

Местами ожидается сильный мороз.

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в среду 9 марта на территории Ленобласти будет снежно и холодно.

Отмечается, что местами температура воздуха опустится до -22…-27 градусов, но на большей территории региона будет до -9-10 градусов.

Ветер восточный, юго-восточный 2-7 м/с. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.