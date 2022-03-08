В среду в Ленобласти ожидается небольшой снегопад

Местами ожидается сильный мороз.
По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в среду 9 марта на территории Ленобласти будет снежно и холодно.
Отмечается, что местами температура воздуха опустится до -22…-27 градусов, но на большей территории региона будет до -9-10 градусов.
Ветер восточный, юго-восточный 2-7 м/с. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.
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04.03.2022 193