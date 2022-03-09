Судя по кадрам, проигравший в схватке решил выместить горечь поражения на почтовых ящиках.

Ранее ivbg.ru публиковал видео из парадной дома в ЖК «Ласточка», где были выломаны десятки почтовых ящиков, а пол залит кровью. До недавних пор обстоятельства случившегося были неизвестны. Видео, оказавшееся в распоряжении портала 78, немного внесло ясность.

Так, погром в подъезде произошел из-за драки двух мужчин. На кадрах видно, как группа людей заходят в парадную. Один из тех ,что был с девушкой, что-то не поделил с другим мужчиной и между ними завязалась драка.

По итогам схватки победил парень в зеленой куртке и пошел со своей пассией в лифт. Мужчина, нахватавший тумаков, не смог смириться с поражением, и, вероятно, чтобы отточить мастерство боя, попрактиковался на ящиках для корреспонденции.

Правоохранительные органы пока не комментировали происшествие.