«Лиза Алерт» просит помощи в поисках 26-летней девушки, пропавшей в Петербурге

Вероника ушла из дома 4 марта и не вернулась. О ее судьбе до сих пор ничего неизвестно.

Информация о пропаже девушки появилась в паблике Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер днем, 9 марта.

Как стало известно, с 4 марта местонахождение Вероники Шур неизвестно. Поисковики просят оказаться любое содействие в розыске девушки и приводят приметы пропавшей.