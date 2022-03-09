«Лиза Алерт» просит помощи в поисках 26-летней девушки, пропавшей в Петербурге

Автор: Анастасия Щербакова
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Вероника ушла из дома 4 марта и не вернулась. О ее судьбе до сих пор ничего неизвестно.

Информация о пропаже девушки появилась в паблике Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер днем, 9 марта.

Как стало известно, с 4 марта местонахождение Вероники Шур неизвестно. Поисковики просят оказаться любое содействие в розыске девушки и приводят приметы пропавшей.

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Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер
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