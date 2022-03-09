«Омикрон» сменился «дельтакроном». В Европе обнаружен новый штамм коронавируса

В Европе фиксируют случаи заражения новым штаммом Covid-19. Мутация получила название «дельтакрон».

О пока единичных случаях инфицирования «детакроном» сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове 9 марта. В организации зафиксировали появление этого штамма в нескольких европейских странах.

РИА Новости. Он был выявлен во Франции, Нидерландах, Дании. Но был выявлен очень низкий уровень (заражений), — цитирует эксперта

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ добавила, что «дельтакрон» возник при объединении подвидов штамма «дельта» AY.4 и «омикрон» BA.1/BA.2, он уже обсуждался экспертами организации на встрече накануне.