За последнюю неделю спасатели Ленобласти привлекались 14 раз для разрешения чрезвычайных ситуаций

Автор: Анастасия Щербакова
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Аварийно-спасательная служба Ленинградской области поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых они активно принимали участие. 

Об этом сообщает паблик Аварийно-спасательная служба ЛО в социальной сети «Вконтакте» в среду, 9 марта.

Так, в период с 28 февраля по 6 марта поисково-спасательные подразделения привлекались 14 раз, в том числе:

  • к аварийно-спасательным работам при ДТП – 3 раза;
  • к поисково-спасательным работам на воде — 1 раз.

В ходе спасательных работ удалось сохранить жизни троих человек, оказавшихся в беде. Одного, к сожалению, спасти не удалось.

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