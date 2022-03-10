Росавиация опровергла заявления об отказе Китая поставлять авиазапчасти в Россию

Росавиация опровергла заявления начальника управления поддержания летной годности воздушных судов Валерия Кудинова об отказе Китая поставлять авиазапчасти в Россию.

Кудинов ранее заявил журналистам, что Китай дал отказ России на поставку компонентов для самолетов. Как утверждалось, РФ планирует искать возможности поставок авиационных запчастей в Турции, Индии и других странах.

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Также в Росавиации опровергли слова Кудинова, что отечественные авиакомпании после 24 февраля зарегистрировали в стране 176 самолетов и что до этого в российском реестре было зарегистрировано порядка 70 бортов. Кроме того, не соответствуют действительности заявление Кудинова, что часть зарубежных воздушных судов российских авиакомпаний возвратят лизингодателям.

Уточняется, Кудинов не уполномочен делать официальные заявления от имени Федерального агентства воздушного транспорта.