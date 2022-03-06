Путин назвал условие, при котором возможна приостановка спецоперации на Украине

Приостановка спецоперации на Украине возможна, только если Киев прекратит бои и выполнит российские требования, заявил Владимир Путин во время разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Он также обратил внимание турецкого коллеги на бесперспективность любых попыток Киева затянуть переговорный процесс. Москва готова к диалогу с украинскими властями и с зарубежными партнерами. Путин также выразил надежду, что на новой встрече украинские переговорщики «проявят более конструктивный подход, в полной мере учитывающий складывающиеся реалии».

«В этой связи подчеркнуто, что приостановка спецоперации возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России», — говорится на сайте Кремля

Напомним, первая встреча делегаций России и Украины прошла 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Она длилась почти пять часов. Об итогах первого раунда переговоров ivbg.ru ранее рассказывал более подробно.

Второй раунд переговоров России и Украины прошел 3 марта в Беловежской пуще. Стороны подробно обсудили гуманитарные, военные вопросы и вопрос будущего политического урегулирования.

Третий раунд переговоров с Украиной пройдет в ближайшие дни.

Напомним, одиннадцатый день продолжается специальная военная операция на Донбассе, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля.