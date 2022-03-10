Western Union приостанавливает работу в России и Белоруссии

Американский сервис денежных переводов Western Union заявил, что приостанавливает работу в России и Белоруссии.

Отмечается, что такое решение принято на фоне событий на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

Ранее о приостановке работы в России объявили Visa и Mastercard. Платежные сервисы Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт этих систем.