Из жизни ушел солист группы «Отпетые мошенники»

В возрасте 50 лет умер Том Хаос, бывший участник группы «Отпетые мошенники».

Об этом пишет вечером, 10 марта, издание Starhit со ссылкой на свой источник.

В четверг, 10 марта, Том Хаос (Вячеслав Зинуров) должен был дать два интервью, но еще днем перестал выходить на связь. Позже стало известно о его смерти. Обстоятельства трагедии не разглашаются.

Напомним, что «Отпетые мошенники» были образованы в 1996 году. Кроме ныне покойного Зинурова, в состав группы входили Сергей Аморалов и Гарик Богомазов.

В 2021 году Зинуров сообщил, что уходит из «Отпетых мошенников» на фоне финансовых разногласий. Его место в коллективе занял Алексей Радченко.