На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 11 марта

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 11 марта при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
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14.02.2022 1929
Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 74-80, 57 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.
М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 670-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 480, 489, 495 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.
А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):
- подъезд к г. Выборгу № 1 км 5-6 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- подъезд к г. Выборгу № 2 км 2-4 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 36-48 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка тротуаров;
- км 4-15 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, замена СБО.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, уборка снежных валов автогрейдером.
А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):
- км 30-15 ограничение скорости движения в сторону СПб с 09:00 до 19:00, ремонт СБО;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса с 09:00 до 19:00, чистка водоприемных лотков.