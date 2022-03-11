Федеральные трассы Петербурга и Ленобласти подготовили к весеннему паводку

Дорожные службы завершили подготовку федеральных трасс в Петербурге и Ленобласти к паводку, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдора «Северо-Запад».

Ликвидировать последствия паводка будут 966 человек, расформированных в 68 бригад, а также 418 единиц спецтехники. Они сейчас работают в режиме повышенной готовности. Также дорожники заготовили все необходимые инертные материалы и пиломатериалы.

Сейчас на всех федеральных трассах ведется очистка водопропускных труб, водоотводных лотков, обочин. Также для предупреждения ЧС ведется постоянное патрулирование потенциально опасных территорий.

Напомним, с 1 апреля дороги Ленобласти закроют на весеннюю просушку. В это время по асфальтовым дорогам запретят ездить большегрузам.