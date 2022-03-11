Водитель ассенизатора был пойман с поличным при сливе отходов в реку во Всеволожском районе

По словам очевидца, после обещания напоить водителя ассенизатора этой «водой», он изрядно погрустнел.

Об этом днем, 11 марта, пишут в паблике Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург.

Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Как поделился мужчина, заметивший нерадивого коммунальщика, сброс отходов в ручей происходил в районе деревни Мендсары Всеволожского района.

Я остановился и спросил, что он делает. Водитель преклонного возраста невозмутимо ответил, что это вода. После обещания напоить его этой водой, погрустнел, сказав, что всё понял и быстро закончил свою процедуру, — делится очевидец.

Как уточнил автор фото, судя по запаху, в ручей сливалась явно не вода.