Водитель ассенизатора был пойман с поличным при сливе отходов в реку во Всеволожском районе

Автор: Анастасия Щербакова
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По словам очевидца, после обещания напоить водителя ассенизатора этой «водой», он изрядно погрустнел.

Об этом днем, 11 марта, пишут в паблике Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург.

Водитель ассенизатора был пойман с поличным при сливе отходов в реку во Всеволожском районе отходы, Ленобласть, Всеволожский районФото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург
Водитель ассенизатора был пойман с поличным при сливе отходов в реку во Всеволожском районе отходы, Ленобласть, Всеволожский районФото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Как поделился мужчина, заметивший нерадивого коммунальщика, сброс отходов в ручей происходил в районе деревни Мендсары Всеволожского района.

Я остановился и спросил, что он делает. Водитель преклонного возраста невозмутимо ответил, что это вода. После обещания напоить его этой водой, погрустнел, сказав, что всё понял и быстро закончил свою процедуру, — делится очевидец.

Как уточнил автор фото, судя по запаху, в ручей сливалась явно не вода.

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Водитель ассенизатора был пойман с поличным при сливе отходов в реку во Всеволожском районе отходы, Ленобласть, Всеволожский район
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