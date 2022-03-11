Видео: 7-летнюю девочку выкрали из рук матери посреди улицы в Кудрово

Похищение ребенка у женщины организовал ее бывший муж.

Об этом 11 марта пишет Telegram-канал Mash на Мойке.

Ирина не видела дочь уже четыре месяца. По словам женщины, осенью прошлого года экс-супруг Данил подал иск в суд, чтобы ему позволили общаться с ребёнком, но их итогов не дождался, организовав похищение. При этом, мужчина не был лишён или ограничен в родительских правах.

По словам матери девочки, в следственном комитете ответили, что похищение, максимум, тянет на самоуправство. Также она добавила, что бывший супруг предлагал ей «сделку»: вернуть ребёнка в обмен на её машину, квартиру и общий бизнес, но она отказала.

Журналистам tg-канала удалось взять комментарий и у непосредственного похитителя. У него своя версия происходящего. По словам мужчины, экс-жена не водила дочь в детский сад, школу и больницу. Данил считает, что дочери с ним будет лучше в Сибири.