За месяц в Ленобласти подешевело все мясо, кроме говядины

В Ленобласти в последний месяц зимы подешевели практически все типы мяса и субпродукты из него, об этом свидетельствуют данные Петростата.

Так, свинина подешевела на 0,6% до 309 руб. за килограмм, куры — на 1,8% до 165,85 руб., а окорочка на 0,02% до 198 руб. Вот только говядина выросла в цене на 0,9% до 497,80 руб.

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Килограмм вареной колбасы в феврале в среднем стоил около 448 руб. (на 0,9% дешевле чем в январе), а сосиски и сардельки 442,20 руб.

Напомним, что ФАС запустил «горячую линию» для жалоб на рост цен в Ленобласти.