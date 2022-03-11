Площадь лесов в Ленобласти за год увеличилась на 8,8 тыс. гектаров

Таковы итоги работы по лесовосстановлению за 2021 год.

В области ежегодно проводятся посадки саженцев деревьев. Через 7-10 лет управление лесами переводит молодые лесные культуры в категорию «покрытые лесом земли». По итогам инвентаризации 2021 года 8,8 тыс. га земель лесного фонда, где в основном растут сосна и ель, получили статус взрослого леса. Лесистость региона увеличилась на 0,1 % и составила 57,6 %.

Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленобласть станет первым регионом России, в котором лесной фонд будет восполняться из земель запаса. Сейчас в регионе их около 300 тысяч гектаров. На землях запаса будут проводиться процедуры лесовосстановления. На данный момент в Ленобласти на 111% выполнен весенний план по искусственному лесовосстановлению. Также Ленобласть вошла в топ-5 регионов по доходам от леса. В 2021 году средний доход с одного гектара в Ленинградской области составил 540,4 руб.