С начала года минимальный продуктовый набор в Ленобласти подорожал на 6%

За два месяца 2022 года минимальный набор продуктов в Ленобласти подорожал на 6%, следует из данных Росстата.

В феврале набор из 33 продуктов стоил 6 289,04 руб. в расчете на месяц, что на 2,1% выше, чем в январе. Перед Новым годом его цена составляла 5 929,24 руб.

Из товаров, которые включены в состав минимального набора, существеннее всего подорожали свежие огурцы — на 12,8%, капуста — на 10,4%, морковь — на 8,5%.

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Ранее ivbg.ru рассказывал, что в Ленобласти в феврале подешевели практически все типы мяса и субпродукты из него.