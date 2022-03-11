В Ленобласти пограничники за месяц задержали более 300 нарушителей

За февраль сотрудники пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти задержали более 300 нарушителей, которые незаконно пытались пересечь границу страны.
Так, в отношении гражданки одной из Африканских стран возбудили уголовное дело — на границе она предъявила чужой паспорт на имя француженки. Ее заключили под стражу.
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01.03.2022 1535
Также были задержаны шестеро иностранцев, которые планировали отправиться в Эстонию, а затем в Испанию в поисках лучших условий жизни.
Всех задержанных привлекут к административной ответственности. В общей сложности нарушителей оштрафовали более чем на 250 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе управления.