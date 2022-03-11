Такси «Ситимобил» уходит из России

Автор: Анастасия Щербакова
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Сервис такси «Ситимобил» прекращает работу в России. При этом каршеринг «Ситидрайв» пока продолжит деятельность.

Об этом указывается на сайте компании 11 марта.

Все обязательства перед сотрудниками и партнёрами будут выполнены в полном объёме в рамках действующего законодательства, — говорится в сообщении.

Онлайн-сервис «Ситимобил» был основан в 2007 году и представлен более чем в 80 городах России. Штаб-квартира компании расположена в Москве.

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11.03.2022 32
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