Такси «Ситимобил» уходит из России

Сервис такси «Ситимобил» прекращает работу в России. При этом каршеринг «Ситидрайв» пока продолжит деятельность.
Об этом указывается на сайте компании 11 марта.
Все обязательства перед сотрудниками и партнёрами будут выполнены в полном объёме в рамках действующего законодательства, — говорится в сообщении.
Онлайн-сервис «Ситимобил» был основан в 2007 году и представлен более чем в 80 городах России. Штаб-квартира компании расположена в Москве.
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11.03.2022 32