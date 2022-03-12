Mir Pay предупредил о возможных замедлениях в работе сервиса из-за роста загрузок карт

В сообщении Национальной системы платежных карт говорится, что скорость работы Mir Pay замедлилась из-за возросшей нагрузки ввиду подключения новых карт.
Указывается, что дополнительных действий по переподключению вашей карты предпринимать не нужно и высказывается просьба зайти в приложение позднее.
НСПК уточнили, что скорость работы карт в Mir Pay будет увеличена в ближайшее время.
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