Марокканца, оригинально попытавшегося покинуть Россию через Ивангород, освободили в зале суда

В декабре прошлого года иностранец пытался выехать в Эстонию весьма оригинальным и опасным методом. Спустя 2,5 месяца пребывания в изоляторе суд простил марокканца и отпустил на свободу.

Как Ivbg.ru писал ранее, в декабре 2021 года нарушителя нашли в автобусе, следовавшем по направлению » Петербург — Таллин» на пункте пропуска в Ивангороде Кингисеппского района Ленобласти. Выходец из Северной Африки прятался в технологической полости машины.

Тогда его задержали, завели уголовное дело и поместили в изолятор.

Фото: пресс-служба погрануправления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти

Накануне стало известно, что над уроженцем Марокко прошел суд, по итогам которого неудавшемуся перебежчику выписали штраф в 10 тысяч рублей. Впоследствии штраф был отменен, поскольку задержанный провел в изоляторе 2,5 месяца.