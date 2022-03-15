Эрмитаж и международное музейное сообщество приостановили сотрудничество

Международный консультативный совет Эрмитажа временно прекращает свою работу.

Об этом 15 марта пишет портал 78 / НОВОСТИ в своем tg-канале.

Как стало известно изданию, приостановлена работа Международного консультативного совета Эрмитажа, который был создан в 1994 году. Организация была призвана наладить взаимодействие Эрмитажа с международным музейным сообществом. Действовал совет под эгидой ЮНЕСКО.

Государственный Эрмитаж и Международный консультативный совет Государственного Эрмитажа приняли совместное решение о приостановлении деятельности Совета на неопределённый срок, — говорится в приведённом релизе 15 марта.