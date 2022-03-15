Детские шалости на высотке в Мурино закончились разбитой головой прохожего и испачканной краской BMW

Автор: Анастасия Щербакова
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В Мурино дети решили развлечься, сбрасывая с 17 этажа дома железные ведра. Одно из них угодило в голову прохожему.

Кадрами с места происшествия появились в паблике ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб вечером, 15 марта.

Детские шалости на высотке в Мурино закончились разбитой головой прохожего и испачканной краской BMW Мурино, Ленобласть, дети
Детские шалости на высотке в Мурино закончились разбитой головой прохожего и испачканной краской BMW Мурино, Ленобласть, дети
Детские шалости на высотке в Мурино закончились разбитой головой прохожего и испачканной краской BMW Мурино, Ленобласть, дети
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

По словам очевидца, с балкона общего пользования на 17 этаже дома детишки наблюдали за свободным падением ведер, которые они и запускали. Одно из них было пустым и попало в голову случайному прохожему.

Другое ведро уже было с краской и приземлилось оно буквально в сантиметрах от дорогой иномарки. Однако от силы удара краска разлетелась на несколько метров и окатила припаркованную машину.

Обстоятельства случившегося выясняются.

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Детские шалости на высотке в Мурино закончились разбитой головой прохожего и испачканной краской BMW Мурино, Ленобласть, дети
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