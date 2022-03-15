По словам теледоктора, КТ и рентген повышают риски развития онкологии.

Популярный телеведущий и, по совместительству, врач Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» поделился мнением о таких процедурах как компьютерная томография и рентген.

По словам Мясникова, они повышают риски развития онкологии. Преимущество КТ состоит в том, что этот способ исследования в десятки раз точнее, однако оно, как и рентген, способно спровоцировать рак. Такая опасность существует до сих пор, хотя оборудование постоянно совершенствуется.

Одна полная процедура КТ всего тела, либо спиральная томография дает такое облучение, как если бы человек делал рентген грудной клетки каждый день в течение года, — заявил теледоктор.

Александр Мясников также привел и статистику: порядка двух процентов всех случаев рака груди вызваны именно томографией. У одного из 500 детей, прошедших через КТ головного мозга, в итоге диагностируется опухоль мозга.

По этой причине телеведущий призывает использовать КТ как можно реже и только при необходимости. Он отметил, что КТ, МРТ и рентген — это только методы диагностики, а не лечения:

У меня такое впечатление, что половина России верит, что КТ лечит, а это не так.