По словам теледоктора, КТ и рентген повышают риски развития онкологии.
Популярный телеведущий и, по совместительству, врач Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» поделился мнением о таких процедурах как компьютерная томография и рентген.
По словам Мясникова, они повышают риски развития онкологии. Преимущество КТ состоит в том, что этот способ исследования в десятки раз точнее, однако оно, как и рентген, способно спровоцировать рак. Такая опасность существует до сих пор, хотя оборудование постоянно совершенствуется.
Александр Мясников также привел и статистику: порядка двух процентов всех случаев рака груди вызваны именно томографией. У одного из 500 детей, прошедших через КТ головного мозга, в итоге диагностируется опухоль мозга.
По этой причине телеведущий призывает использовать КТ как можно реже и только при необходимости. Он отметил, что КТ, МРТ и рентген — это только методы диагностики, а не лечения: