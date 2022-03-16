СМИ: Россия и Украина разработали мирный план из 15 пунктов

Как сообщает lenta.ru со ссылкой на Financial Times, Россия и Украина разработали план из 15 пунктов с прекращением огня и выводом войск.

Среди этих пунктов, в частности:

прекращение огня и вывод войск при условии нейтралитета Киева и сокращения Вооруженных сил Украины (ВСУ);

отказ украинской стороны от планов на вступление в НАТО;

обещание Украины не размещать на своей территории иностранные военные базы и вооружения в обмен на защиту от США, Британии и других союзников.

Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что переговоры с Украиной идут тяжело и медленно, однако Москва стремится как можно скорее прийти к миру. По словам Мединского, Россия заинтересована в мирной, свободной и независимой Украине.