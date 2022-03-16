Рабочему завода в Ленобласти переломало ноги транспортерной лентой

Автор: Анастасия Щербакова
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На производстве в Лодейном Поле произошел несчастный случай. Рабочий застрял ногами в транспортерной линии.

Информация об этом вечером, 16 марта, появилась в паблике Аварийно-спасательной службы ЛО.

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Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

В результате нарушения техники безопасности, мужчина получил переломы обеих ног. Вызволять пострадавшего прибыли спасатели и пожарные. Работник производства экстренно был передан скорой помощи.

Остальные обстоятельства случившегося выясняются.

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16.03.2022 41
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