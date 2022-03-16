Эрмитаж не будет досрочно возвращать картины из Италии

Музей подтвердил, что те картины, что сейчас экспонируются в Италии, не будут досрочно отозваны.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал Эрмитажа в среду, 16 марта.

Как заявляют в министерстве культуры РФ, данное решение связано с проблемами безопасности и логистики. По крайней мере, отзываться не будут те произведения живописи, что экспонировали в Риме недавно. Выставки, срок которых подходит к концу, готовят к возвращению в ускоренном темпе.

Как стало известно, в Италии сейчас открыты несколько проектов, в которых участвуют картины из коллекции петербургского музея. Это выставка картины Пабло Пикассо «Молодая женщина» в Риме и выставка «Тициан и образ женщины в Венеции XVI века» в Милане. 27 марта завершает работу выставка «Гран Тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей» в Итальянских галереях Милана, где также представлены экспонаты Эрмитажа.

Напомним, ранее стало известно, что Международный консультативный совет Эрмитажа временно прекращает свою работу. Организация была призвана наладить взаимодействие Эрмитажа с международным музейным сообществом. Действовал совет под эгидой ЮНЕСКО с 1994 года.