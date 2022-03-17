Разовые билеты на общественный транспорт Петербурга предложили продавать в продуктовых магазинах

Ранее ivbg.ru сообщал, что с 1 апреля в Петербурге будет введен новый вид оплаты проезда в наземном общественном транспорте — разовые билеты с QR-кодом.

Их можно будет заранее приобрести в точках продажи: либо в киосках городского учреждения «Организатор перевозок», либо в кассах метро. Депутат ЗакСа Алексей Цивилёв предложил расширить сеть продаж, включив в нее продуктовые магазины и газетные киоски. Свою инициативу он направил в Комитет по транспорту.

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По мнению депутата, идти в метрополитен ради разового билета на автобус или трамвай не удобно, учитывая, что в Петербурге есть районы, где до сих пор нет станций подземки. Так же он преедложил продавать разовые билеты блоками, как талоны на проезд в советское время.

Напомним, с 1 апреля в наземном транспорте нельзя будет оплатить проезд наличными деньгами — только с помощью разовых QR-билетов, проездным «Подорожник», банковскими картами или льготными проездными. Кроме того, со следующего месяца планируется ввести новый пересадочный тариф «60 минут».