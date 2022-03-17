Минфин предложил повысить лимит беспошлинного ввоза товаров, чтобы избежать дефицита

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Министерство финансов России предлагает увеличить лимит беспошлинного ввоза товаров до тысячи евро.

Об этом в четверг, 17 марта пишет ТАСС. Данное послабление ведомство предлагает ввести до 1 октября 2022 года. Предложение направлено в Минэкономразвития.

Это позволит снизить дефицит определенных категорий товаров, связанный с нарушениями привычных логистических цепочек поставок в условиях санкционного давления стран коллективного Запада, — заявили в Минфине.
Вам будет интересно
Минфин предложил повысить лимит беспошлинного ввоза товаров, чтобы избежать дефицита экспорт, Россия, Пошлина, беспошлинный ввоз
ЛДПР предлагает провести амнистию не только по экономическим преступлениям
Депутат ЛДПР выступил за проведение амнистии по ряду других уголовных дел, не представляющих "никакого вреда". Об этом депутат Госдумы Ярослав Нилов...
17.03.2022 59
Автор