Минфин предложил повысить лимит беспошлинного ввоза товаров, чтобы избежать дефицита

Министерство финансов России предлагает увеличить лимит беспошлинного ввоза товаров до тысячи евро.
Об этом в четверг, 17 марта пишет ТАСС. Данное послабление ведомство предлагает ввести до 1 октября 2022 года. Предложение направлено в Минэкономразвития.
Это позволит снизить дефицит определенных категорий товаров, связанный с нарушениями привычных логистических цепочек поставок в условиях санкционного давления стран коллективного Запада, — заявили в Минфине.
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