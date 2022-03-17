Минфин предложил повысить лимит беспошлинного ввоза товаров, чтобы избежать дефицита

Министерство финансов России предлагает увеличить лимит беспошлинного ввоза товаров до тысячи евро.

Об этом в четверг, 17 марта пишет ТАСС. Данное послабление ведомство предлагает ввести до 1 октября 2022 года. Предложение направлено в Минэкономразвития.

Это позволит снизить дефицит определенных категорий товаров, связанный с нарушениями привычных логистических цепочек поставок в условиях санкционного давления стран коллективного Запада, — заявили в Минфине.