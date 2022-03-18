Депутаты Ленобласти обсудили информационную войну и геополитику

На заседании постоянной комиссии по государственному устройству, международным, межпарламентским и общественным связям ЗакСобрания Ленобласти парламентарии обсуждали текущие вопросы жизни региона, но не только. Без геополитики не обошлось…

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, слово взял председатель комиссии Станислав Еремеев («Единая Россия»), политолог, доктор экономических наук и профессор. Как профессионал в геополитике он не мог обойти стороной тему специальной военной операции Вооруженных Сил России на Украине и развернувшейся на фоне этого информационной войны.

«Мне представляется важным, чтобы каждый из нас в рамках своей деятельности, в том числе в постоянных комиссиях, посмотрел, что можно сделать для защиты нашего Отечества и сохранения накопленных межпарламентских международных связей с теми, кого мы называем «друзьями» России. Ведь то, что сегодня происходит на Украине, не является каким-то локальным явлением, это очередной сущностный этап развития мировой повестки. Мы постоянно видим заявления прежних партнеров, которые разрушают отношения с нашей страной, объявляют санкции. В условиях беспрецедентного санкционного давления особенно важно использовать средства народной дипломатии».

По словам Станислава Еремеева, уже есть предварительная договоренность по проведению круглых столов с коллегами по Межпарламентской ассамблее стран СНГ.

«Не должно возникать иллюзий, что Россия осталась в одиночестве. В Организации Объединённых Наций около 200 государств, многие нашу страну поддерживают, поэтому сводить всё к европейскому блоку неправильно. У нас много возможностей для расширения контактов», — отметил депутат.

Все должны понимать, что в информационной войне никому не удастся отсидеться в окопе, убеждён Станислав Еремеев: «Необходима информационная активность, гражданская позиция непременно должна звучать. Только рассказывая правду мы можем противостоять волне фейков и мифов».

Один из таких мифов, которые активно внедряются в умы, — Россия провалила молниеносную войну. «Все, кто рассчитывает, что операция будет краткосрочной, ошибаются. У неё совершенно другие цели. Их четко обозначил Президент РФ Владимир Путин: это демилитаризация и денацификация Украины, — напомнил Станислав Еремеев. — Сегодня идёт первый этап, за ним начнётся второй, который будет долгим. Если проводить историческую аналогию со Второй Мировой войной, тогда он продолжался на протяжении десятилетия. И только потом начнётся финальный этап по определению государственного устройства нынешней Украины. И все это время мы будем сталкиваться с противодействием. Важно понимать, что мы вошли в новую фазу жизни, и объяснять это людям».