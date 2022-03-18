50-летнюю женщину больше 2 недель ищут в Колпино

Автор: Анастасия Щербакова
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Ирина Барсукова ушла из дома 3 марта и до сих пор о ее судьбе ничего неизвестно.

О пропаже 50-летней женщины сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт» в пятницу, 18 марта. Поисковики просят обратить внимание на приметы пропавшей женщины и сообщить любую имеющуюся о ней информацию по указанным телефонам.

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Фото: «Лиза Алерт»
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13.03.2022 510
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