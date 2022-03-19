В Минспорта нашли плюсы отстранения россиян от международных турниров

Заместитель министра спорта России Одес Байсултанов высказался об отстранении россиян от международных турниров. Об этом сообщается в telegram-канале «Матч ТВ».

По его мнению, западные спортивные функционеры приняли такое решение из-за боязни конкуренции. Байсултанов назвал плюсом сложившейся ситуации шанс для перезагрузки отечественного спорта.

«Нужно развивать наш спорт со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), БРИКС. Думаю, страны Европы к нам присоединятся, когда мы покажем свой уровень», — добавил замглавы Минспорта