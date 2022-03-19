Человек сгорел в вагончике в деревне Кабацкое

Пожар охватил строительный вагончик-бытовку на улице Центральной в деревне Кабацкое в Ломоносовском районе Ленинградской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 18 марта в 23:01. На место прибыли восемь пожарных и две спецмашины. Пожар был потушен примерно за час.

При разборе конструкций в потушенном строении обнаружили обгоревшие человеческие останки. Следов насилия не зафиксировано. Личность погибшего и обстоятельства происшествия устанавливаются.