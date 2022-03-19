В парке им. Сахарова строят забор, несмотря на протесты петербуржцев. Экс-мундеп вызвала полицию, но задержали ее

Автор: Сергей Агутин
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В парке им. Академика Сахарова в Санкт-Петербурге начали возводить забор вокруг участка, на котором собираются построить спорткомплекс для тренировок спортсменов школы олимпийского резерва по дзюдо им. А. С. Рахлина. 

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Фото: ВКонтакте / Парк Академика Сахарова

На место приехала бывший муниципальный депутат Светлана Уткина. Она вызвала полицию чтобы разобраться, законны ли работы, однако задержали ее. Позже Уткину отпустили.

В комитете по градостроительству и архитектуре сообщили, что участок не входит в перечни зеленых насаждений общего пользования.

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16.03.2022 605
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