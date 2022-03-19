В парке им. Сахарова строят забор, несмотря на протесты петербуржцев. Экс-мундеп вызвала полицию, но задержали ее

В парке им. Академика Сахарова в Санкт-Петербурге начали возводить забор вокруг участка, на котором собираются построить спорткомплекс для тренировок спортсменов школы олимпийского резерва по дзюдо им. А. С. Рахлина.

На место приехала бывший муниципальный депутат Светлана Уткина. Она вызвала полицию чтобы разобраться, законны ли работы, однако задержали ее. Позже Уткину отпустили.

В комитете по градостроительству и архитектуре сообщили, что участок не входит в перечни зеленых насаждений общего пользования.