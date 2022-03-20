Безработным расширили доступ к социальным контрактам

Российское правительство расширило доступ к социальным контрактам безработным гражданам, потерявшим работу после 1 марта.

Теперь при оценке дохода семьи для заключения социального контракта не будет учитываться доход члена семьи, уволенного после 1 марта и признанного безработным.

Отмечается, что соответствующая мера даст возможность поддержать семью в случае, если один из родителей потерял работу и не может устроиться на новое место.

Напомним, что соцконтракт является специальным договором, заключается между органами соцзащиты и малоимущим гражданином. Соцконтракт позволяет пройти переобучение, открыть свое дело, найти работу, развить личное подсобное хозяйство.

Тем временем в России ужесточат порядок выплат пособий по безработице.