В России ужесточат порядок выплат пособий по безработице

Минтруд России намерен пересмотреть механизм начисления пособий по безработице и закрепить статус самозанятых.

Ведомство разработало концепцию новой редакции закона «О занятости населения», которая будет отвечать современным условиям рынка труда. Документ будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию, пишет РБК.

Минтруд предлагает сделать индивидуальный план поиска работы основным элементом взаимодействия служб занятости с гражданами. Уточняется, что теперь мероприятия плана станут обязательными. Если гражданин не будет выполнять предписания, то не сможет получать пособие.

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Для самозанятых, работающих на цифровые платформы, планируют закрепить нормы по времени работы и отдыха, оплате услуг, а также урегулировать вопросы доступа к социальным гарантиям.

Напомним, в этом году максимальный размер пособия по безработице в России увеличили на 662 рубля, до 12 792 рублей.