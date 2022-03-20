Автомобиль перевернулся на крышу после ДТП в Агалатово — фото

ДТП произошло сегодня днем, 20 марта, в деревне Агалатово Всеволожского района Ленобласти – столкнулись два автомобиля.
К месту происшествия выехал дежурный караул ПСС Агалатово. На кадрах видно, что один из автомобилей перевернулся на крышу после столкновения.
Фото: ОУ "Пожарно-спасательная служба МО" Агалатовское, ВК
В результате ДТП пострадал один человек.
Вам будет интересно
Серьезное ДТП произошло 20 марта на трассе М-11 «Нева». Как сообщают очевидцы, водитель фуры уснул за рулем, врезался в барьерное ограждение,...
20.03.2022 55