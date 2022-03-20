Автомобиль перевернулся на крышу после ДТП в Агалатово — фото

Автор: Гузель Галимова
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ДТП произошло сегодня днем, 20 марта, в деревне Агалатово Всеволожского района Ленобласти – столкнулись два автомобиля.

К месту происшествия выехал дежурный караул ПСС Агалатово. На кадрах видно, что один из автомобилей перевернулся на крышу после столкновения.

Автомобиль перевернулся на крышу после ДТП в Агалатово - фото Ленобласть, ДТП, Всеволожский район, агалатово
Автомобиль перевернулся на крышу после ДТП в Агалатово - фото Ленобласть, ДТП, Всеволожский район, агалатово
Фото: ОУ "Пожарно-спасательная служба МО" Агалатовское, ВК

В результате ДТП пострадал один человек.

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