Автомобиль перевернулся на крышу после ДТП в Агалатово — фото

ДТП произошло сегодня днем, 20 марта, в деревне Агалатово Всеволожского района Ленобласти – столкнулись два автомобиля.

К месту происшествия выехал дежурный караул ПСС Агалатово. На кадрах видно, что один из автомобилей перевернулся на крышу после столкновения.

Фото: ОУ "Пожарно-спасательная служба МО" Агалатовское, ВК

В результате ДТП пострадал один человек.