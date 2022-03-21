Коронавирус подтвердился еще у 259 жителей Ленобласти — данные на 21 марта

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 259 человек. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 179 468 человек, выздоровели — 173 588.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+4).

Волосовский район: Волосово (+11), Сумино (+1), Курковицы (+1), Торосово (+1), Большая Вруда (+1), Курголово (+1), Рабитицы (+1) .

Волховский район: Волхов (+1), Хвалово (+1) .

Всеволожский район: Мурино (+10), Всеволожск (+6), Кудрово (+9), Янино-1 (+2), Разметелево (+1), пос. Щеглово (+1), д. Щеглово (+1), Сертолово (+11), Осельки (+1), Кузьмоловский (+2), пгт. им. Морозова (+1), Старая (+3), Бугры (+1), Гарболово (+1), Дубровка (+1), Углово (+1), Куйвози (+1), Ненимяки (+1), Каменка (+1) .

Выборгский район: Выборг (+15), Рощино (+6), Светогорск (+2), Поляны (+1), Приморск (+2) .

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