Коронавирус подтвердился еще у 259 жителей Ленобласти — данные на 21 марта

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 259 человек. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 179 468 человек, выздоровели — 173 588.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+4).
- Волосовский район: Волосово (+11), Сумино (+1), Курковицы (+1), Торосово (+1), Большая Вруда (+1), Курголово (+1), Рабитицы (+1).
- Волховский район: Волхов (+1), Хвалово (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+10), Всеволожск (+6), Кудрово (+9), Янино-1 (+2), Разметелево (+1), пос. Щеглово (+1), д. Щеглово (+1), Сертолово (+11), Осельки (+1), Кузьмоловский (+2), пгт. им. Морозова (+1), Старая (+3), Бугры (+1), Гарболово (+1), Дубровка (+1), Углово (+1), Куйвози (+1), Ненимяки (+1), Каменка (+1).
- Выборгский район: Выборг (+15), Рощино (+6), Светогорск (+2), Поляны (+1), Приморск (+2).
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- Гатчинский район: Гатчина (+12), Тайцы (+1), Войсковицы (+1), Сиверский (+2), Батово (+2), Коммунар (+3), Лампово (+1), Сусанино (+1), Кобринское (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+6), Котельский (+1), Ивановское (+1), Вистино (+1).
- Киришский район: Кириши (+10), Могилево (+1).
- Кировский район: Кировск (+3), Шлиссельбург (+1), Павлово (+1), Сухое (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+5), Алеховщина (+1), Рассвет (+1), Игокиничи (+1), Чегла (+2), Чашковичи (+1).
- Ломоносовский район: Ропша (+1), Гостилицы (+2), Горбунки (+1), Келози (+1), Дятлицы (+1), Форт Красная Горка (+1), Подозванье (+1).
- Лужский район: Луга (+6), Ям-Тесово (+1), Заклинье (+3), Слапи (+1), Серебрянский (+1), Городок (+1).
- Подпорожский район: Винницы (+2), Никольский (+1), Подпорожье (+5), Вознесенье (+2), Важины (+1), Посад (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+3), Мельниково (+1), Кузнечное (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+21), Гостицы (+3), Старополье (+1), Загорье (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+14), Мелегежская Горка (+1), Горка (+1).
- Тосненский район: Тосно (+6), Тельмана (+1), Никольское (+2), Трубников Бор (+1), Рябово (+1), Красный Бор (+2), Бабино (+1).