В России запустят единую систему спам-блока для звонков и смс

В России в ближайшее время заработает единая бесплатная система блокировки спам-звонков и смс. По текущим планам, ее запустят во втором квартале 2022 года.
К модерации звонков и смс-сообщений под эгидой Федеральной антимонопольной службы (ФАС) присоединятся МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2. Работать система будет на основе жалоб на номера на сайте ФАС.
То есть абонент после получения подозрительного звонка сможет оставить заявку на сайте ФАС, после чего этот номер телефона внесут в черный список для всех абонентов четырех операторов связи.
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17.03.2022 308