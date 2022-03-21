На СО НКО Ленобласти распространяются моратории на проверки, как на бизнес

На СО НКО Ленобласти в 2022 году будет распространяться мораторий на проверки, как на малый и средний бизнес.

Одним из инициаторов этого предложения стала Ольга Занко, депутат Государственной Думы от Ленинградской области, заместитель председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

«Тему поддержки НКО в условиях санкций поднимала на пленарном заседании Государственной Думы. Вместе со сторонниками партии «Единая Россия» мы сформировали первичные меры поддержки и отправили их в правительство РФ. И уже одно предложение поддержано — распространение моратория на проверки в 2022 году и на НКО», – рассказала Ольга Занко.

Кроме того, Ленобласть рассматривает возможность дополнительных мер поддержки НКО, среди которых введение кредитных и налоговых каникул для СО НКО, которые ведут хозяйственную деятельность, уменьшить НДФЛ для сотрудников НКО по примеру самозанятых граждан, а также льготы по оплате аренды, коммунальных платежей и налога на землю.

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Ранее девятнадцать некоммерческих организаций из Ленобласти получили денежные средства на развитие своих инициатив — поддержка ЗОЖ, иппотерапия, стрит-арт, туристические маршруты. Также НКО Ленобласти разделили между собой 10 млн рублей от правительства региона на осуществление своих проектов.