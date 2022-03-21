«Каменистая тропа» из заказника «Кивипарк» поднялась на третье место в народном голосовании российской туристической премии «Маршрут построен» в номинации «Зеленый маршрут».

Голосование за номинантов доступно всем желающим и открыто до 10.00 по московскому времени 11 апреля 2022 года на сайте премии.

Так же, от Ленинградской области в конкурсе «Маршрут построен» представлены проекты: в номинации «Главный маршрут» ― «Тайны и истории средневекового Выборга», в номинации «Гастрономический маршрут» ― фестиваль «Корюшка идет».

Отметим, что двухдневный маршрут «Истории и тайны Средневекового Выборга» внесен в перечень национальных. Его создали в рамках проекта «Серебряное ожерелье России». А «Рыбный» фестиваль «взял» второе место в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма» по версии Russian Event Awards.

Премия в области развития внутреннего туризма и путешествий — новый проект Медиагруппы «Комсомольская правда». Премия проводится при поддержке Федерального агентства по туризму.